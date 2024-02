Os perfumes masculinos são uma expressão única da personalidade e estilo de um homem. Com uma ampla gama de fragrâncias que variam desde as mais frescas e cítricas, até às notas de madeira e intensas, os perfumes para homens oferecem uma infinidade de opções para responder a diferentes preferências e ocasiões.



Além disso, há perfumes que evocam sensações de aventura, mistério ou sofisticação, adaptando-se aos diversos aspetos da vida do homem moderno. Seja para complementar um toque de elegância num evento formal, uma nota de confiança, ou simplesmente para elevar o ânimo no dia-a-dia, todos reconhecem a improtância da escola do perfume ideal.



Os dez perfumes para homem mais vendidos pela Primor estão atualmente com grandes descontos, entre os 35 e os 77 por cento! Uma oportunidade a não perder.





O Boss Bottled é um perfume icónico com notas de madeira e bastante versátil

Ver preço



O Davidoff Cool Water de 125ml está com 77 por cento de desconto

Ver preço



O Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme é indicado aos momentos onde a elegância deve prevalecer

Ver preço



O CKIN2U é uma fragrância de espírito jovem com uma inspiração cítrica e fresca. Os 100ml estão com mais de 70% de desconto

Ver preço



O 212 de Carolina Herrera ganhou notoriedade entre o público masculino nos últimos anos

Ver preço



Uma das fragrâncias mais distintas de Paco Rabanne representa masculinidade, dinamismo e energia

Ver preço



Lançado em 1995, este Hugo, da Hugo Boss ainda hoje dita tendências entre o público mais jovem

Ver preço



O icónico do Le Male de Jean Paul Gaultier é uma das imagens de marca desta fragrância

Ver preço



O Born in Roma Uomo de Valentino é uma fragrância amadeirada com um toque de modernidade com o frescor de sal e gengibre

Ver preço



O One Million destaca-se por ser um perfume harmonioso, marcante e multifacetado

Ver preço