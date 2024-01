Estes são os acessórios para o seu automóvel que deve ter sempre à mão nos dias de mau tempo

As correntes tradicionais ajudam a manter a tração aos pisos com neve e gelo

Ver preço



As correntes em têxtil para neve são mais práticas e fáceis de colocar

Ver preço

Dia de passeio em família e, de repente, a estrada está coberta de neve. Acordou de manhã e tem o pára-brisas congelado. Avariou e está num local com pouca visibilidade. Tudo situações incómodas, que muitas vezes surgem de forma inusitada, mas às quais é fácil fazer frente com alguns acessórios que deve ter sempre à mão. Deixamos algumas sugestões que pode guardar no porta-bagagens, sem ocupar muito espaço e que lhe podem salvar o dia.No formato tradicional, ou em fibra têxtil, este acessório pode fazer a diferença entre poder seguir viagem ou ser obrigado a voltar para trás.

Descongelar o pára-brisas num instante

Quando baixam muito as temperaturas, a humidade forma muitas vezes uma irritante camada de gelo no vidro frontal que pode ser muito custosa de eliminar, mas com o produto indicado e uma espátula que custa menos de um euro a solução é quase imediata.



O RainX De-Icer derrete o gelo do pára-brisas e aplica um tratamento anti-chuva que repele grande parte da água

Ver preço



Esta espátula é pouco maior que um cartão multibanco mas vai ajudá-lo a limpar o pára-brisas

Ver preço

Sinalização luminosa

Em caso de avaria ou de paragem em local com pouca visibilidade pode sinalizar a sua presença com esta luz de emergência homologada que funciona com uma pilha de 9V fornecida na embalagem. Quando ativada é visível a cerca de um quilómetro de distância.





Ver preço

Compressor portátil

A pressão ideal para o pneus sempre à mão com este compressor portátil que funciona a bateria carregada por USB, ou ligado ao isqueiro do carro. Tem ainda uma prática lanterna, funciona como powerbank para carregar os seus dispositivos eletrónicos e vem com uma série de acessórios para poder encher pneus de carros, motos, bicicletas, ou mesmo boias e bolas. Em caso de furo pode fazer a diferença entre ter mesmo que para, ou conseguir chegar à oficina mais próxima.



Este compressor portátil é um sucesso de vendas e está com 30 por cento de desconto na Amazon

Ver preço

Kit de primeiros socorros

Ligaduras, pensos, adesivos, mas também uma manta térmica, um apito sinalizador e uma chave multifunções ou uma tesoura fazem parte deste kit de primeiros socorros que vem numa prática bolsa de transporte e que deve ter sempre à mão para qualquer situação inesperada.





Ver preço

Roupa impermeável

Poucas situações deve ser mais desagradáveis do que ter que mudar um pneu à chuva, meter água água no motor debaixo de uma intempérie e depois ficar completamente encharcado... Um fato oleado bem dobrado e umas botas de borracha não ocupam assim tanto espaço e vai ver que podem fazer a diferença.



Um fato impermeável ajuda a passar as situações mais incómodas e a fazer tarefas à chuva

Ver preço



As botas de borracha são práticas e de grande utilidade perante o mau tempo. No carro não estarão a mais para lhe salvar o dia

Ver preço

Tudo arrumado e à mão de semear

Este prático cesto de arrumação foi concebido para ficar na bagageira do automóvel e as práticas divisórias permitem ter todos estes acessórios acomodados e sem ocupar muito espaço. Os 35L de capacidade também permitem fazer deste cesto uma forma segura de transportar os sacos do supermercado.



Fica na bagageira e tem espaço para arrumar os acessórios essenciais e transportar as compras

Ver preço