Estes são os aquecedores inteligentes que precisa para acabar com o frio que se avizinha

A sua tecnologia foi concebida para aquecer divisões até 10 m2 de forma rápida e eficiente. Com um design moderno e elegante moderno é desenhado com vidro temperado e linhas cuidadas . O termoestado tem dois níveis de utilização: o eco e a potência máxima. Graças a estas opções otimiza a sua utilização numa potência até 1000W. O sistema de calor radiante é adequado, por exemplo, a uma casa de banho também graças ao seu sistema anti-humidade. Através da ligação wi-fi com o seu smartphone

pode controlar o funcionamento do aquecedor e programar as horas de utilização. Não faltam ainda sistemas de segurança contra o sobreaquecimento e proteção para crianças. Inclui pés se o quiser instalar no chão, mas também vem preparado para um suporte na parede.





O design branco e em vidro temperado são algumas das virtudes deste aquecedor

Declare guerra ao frio com estas propostas de uma forma inteligente. Também no campo da climatização os avanços tecnológicos têm dado passos importantes e existem hoje em dia há soluções para o aquecimento da sua casa onde, além do conforto para os dias mais frios, se priviligia a eficiência energética e a conectividade.

Xiaomi Mi Smart Space Heater S

Este aquecedor de convecção inclui um sistema de controlo de temperatura inteligente integrado: quando a temperatura ambiente é inferior à predefinida, começa a aquecer automaticamente e quando a temperatura ambiente atinge a pré-estabelecida, reduz a potência ou deixa de aquecer para poupar energia. Com uma potência de 2200W é ideal para qualquer divisão da casa e funciona com dissipação de calor bidirecional; o ar quente sobe e o ar frio baixa, o que produz um efeito convectivo, com esta circulação a permitir o total aquecimento da divisão onde se encontra. Tudo é controlável através da aplicação para telemóvel e possui vários sistemas de segurança para crianças e para o próprio aparelho.





O Xiaomi Mi Smart Space Heater é ideal para qualquer divisão da casa

Philips serie 5000

A marca promete uma economia de energia com este modelo até 50 por cento, quando comparado com outros aquecedores por convecção. Utiliza a intelgiência artificial e analisa padrões de uso para regular a temperatura da divisão onde se encontra, e pela potência de 2000W é eficaz em espaços até 20 m2. A temperatura é regulável até 37ºC e o facto de pesar apenas 2,4kg também facilita a sua portabilidade. Todo o controlo do aparelho também pode ser feito pela aplicação para telemóvel.



Este aquecedor analisa padrões de utilização para otimizar a temperatura e os consumos de energia

