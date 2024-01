Estes são os artigos para deixar a sua casa mais inteligente e funcional

Conectam-se a uma tomada convencional transformando-a num ponto de energia inteligente

Entramos na era da conectividade a toda a velocidade! Hoje em dia, com algumas alterações muito simples na nossa casa e nos nossos hábitos, podemos tirar proveito de avanços tecnológicos que potenciam o conforto e a poupança energética. A lista que deixamos abaixo mostra alguns artigos, muitos deles atualmente com descontos consideráveis, que o vão ajudar no dia-a-dia e sem os quais não vai passar assim que se habituar. Controlados por assistentes de voz assumem as suas funcionalidades em pleno, mas se não tem um destes aparelhos todas estas soluções têm aplicações para telemóvel que permitem um controlo total.Este artigo que emana do catálogo da TP-Link permite controlar de forma remota o seu funcionamento. Por exemplo, um aquecedor ou um candeeiro que quer ligar e desligar sempre à mesma hora. As possibilidades são imensas e o controlo é feito através de uma prática e intuitiva aplicação para telemóvel, onde também pode fazer a monitorização dos consumos de energia . Este pack com quatro dispoitivos permite poupar face ao preço por unidade.

Lâmpadas inteligentes Tapo

Ter a possibilidade de escolher qualquer cor e a intensidade da sua iluminação é tão fácil como mudar uma lâmpada. Vai poder fazer isso tudo através de uma prática aplicação para telemóvel com este modelo da Tapo. E tudo com a vantagem de significar uma poupança de energia na ordem dos 90 por cento face às lâmpadas incandescentes convencionais. Este pack de quatro luzes é um dos mais comprados online.



Estes modelos permitem escolher a cor e a intensidade da iluminação de forma fácil e intuitiva

Câmara de vigilância para interior

Esta câmara funciona com uma ligação à sua rede WIFI e permite movimentos controlados de forma remota através da aplicação para telemóvel ou computador. Gira 360º na horizontal e até 114º na vertical para uma maior cobertura de área. Se a quiser colocar, por exemplo, no quarto das crianças é possível ativar o modo de deteção de choro e a visão noturna. Também é uma forma de ir espreitando o seu animal de estimação ao longo do dia quando está fora de casa. Custa menos de 30 euros e também a pode utilizar para as agora tão vulgares reuniões remotas, ou para uma videochamada.





Esta câmara permite controlar o seu animal de estimação ou ser avisado se houver intrusão do local onde a instalar

Govee Dream View

Eleve a retroiluminação LED da sua TV a outro nível. O sistema Dream View da Govee usa uma câmara apontada para o ecrã e replica no sistema LED o esquema de cores de forma dinâmica para uma experiência mais imersiva e confortável para o utilizador. Uma atmosfera perfeita para as sessões de cinema, desporto ou videojogos. As possibilidades de personalização são imensas e o controlo destas funcionalidade é feito quer pela aplicação para smartphone da Govee, ou pelo assistente de voz.



A retroiluminação muda de forma dinâmica em concordância com o esquema de luz do programa, filme, ou jogo transmitido na TV

Controlo remoto universal WIFI

Com este dispositivo pode controlar por WIFI todos os telecomandos que funcionem em sua casa por infra-vermelhos. TV, ar condicionado, aquecedores, etc... De forma remota e através de uma aplicação para telemóvel vai conseguir, por exemplo, ligar a climatização para quando chegar a casa já ter o ambiente e a temperatura desejadas.



O controlo dos comandos do aparelhos domésticos quando está fora de casa é a mais-valia deste dispositivo

Dispensador de comida para animais de estimação

Uma forma divertida de alimentar o seu animal de estimação. Com este dispensador, que se liga à sua rede WiFi, pode programar as horas em que liberta a comida seca e as porções necessárias para o seu cão o seu gato. Também o pode controlar à distância, através do telemóvel, onde pode definir um esquema de recompensas para o seu animal de estimação. Outra função permite gravar uma mensagem de voz para que o seu animal a escute, por exemplo, na hora de comer. Tem quatro litros de capacidade de armazenamento de comida.



Programe as horas e a quantidade de ração a disponibilizar ao seu animal de estimação

