Estes são os cinco artigos de maior sucesso no CM Indica em janeiro

É um conjunto de chaves e pontas de chave de fenda, que apesar das suas dimensões compactas, apresenta uma grande variedade de elementos e soluções. Ao todo são mais de 130 peças, por um preço que não se arranja todos os dias. Inclui soquetes (que vão do número 4 ao 14), chave para inserir todas as cabeças e catraca com cabo ergonómico . Estão ainda incluídas uma grande variedade de pontas para chaves de fenda planas, estrela, torx, torx H e hexagonal. O kit de ferramentas é completado por um adaptador de chave de fenda de ¼", sete chaves Allen, um extensor de catraca de ¼", entre outras. Tudo vem acondicionado numa mala em plástico rígido e resistente, com divisórias organizadoras para ter a ferramenta certa sempre à mão, seja em casa, ou no carro.



Esta multifacetada mala de ferramentas é um utilitário para situações domésticas, ou para ter no carro

Milhares de pageviews, centenas de produtos recomendados depois, fechámos o mês de janeiro com uma resenha muito interessante dos produtos mais procurados e adquiridos através do nosso projeto. Este é o top 5 do CM Indica no primeiro mês de 2024

4º Lugar - Acessórios de silicone para air fryer

Este conjunto de dois moldes para air fryer em silicone é seguro, não tóxico, antiaderente e resistente ao calor até 230 °C, com enorme durabilidade. As dimensões são adequadas para a maioria das fritadeiras de ar e são uma alternativa económica e ecológica aos revestimentos de papel descartáveis. Mantém a air fryer limpa e também são muito fáceis de limpar, podem mesmo ir à máquina da loiça.



Este conjunto de dois moldes em silicone aguenta temperaturas até 230ºC e é muito fácil de limpar

3º Lugar - Repetidor de sinal de WiFi

Com este aparelho o sinal de WiFi do seu router é repetido podendo chegar mais longe e com menores perdas de velocidade. É adaptável a todos os tipos de velocidade contratada (até 1200 mps em 5GHz) e expande a área de cobertura de 80 metros quadrados para 100 metros quadrados. A configuração é feita de forma muito simples através do telemóvel e depois basta desfrutar de uma rede sem fios mais eficaz e que chega a todos os cantos da casa. Agora ainda está mais barato.





Um repetidor de WiFi que promete terminar com as zonas mortas de cobertura de rede em sua casa

2º Lugar - Guarda-chuva dobrável invertido

Por ser um guarda-chuva invertido ao recolher tem várias vantagens. Ao fechar-se a zona molhada fica recolhida no interior e evita salpicos na mala, ou no carro... mas a principal razão do sucesso deste artigo é o facto de se abrir e fechar apenas com um toque num botão, o que evita constrangimentos ao entrar e sair do carro ou de casa nos dias mais chuvosos. O rebordo é composto por uma fita refletora, que indica a sua presença mesmo em momentos de pouca luz e visibilidade, quando caminha em ruas movimentadas e tem ainda proteção UV reforçada para dias de sol. Está disponível em várias cores.





Com um clique num botão o guarda-chuva abre e fecha. Por recolher de forma invertida, a água não passa para outras superfícies

1º Lugar - Desumidifcador Cecotec BigDry

Este desumidificador da Cecotec é um autêntico sucesso de vendas e foi o artigo mais adquirido através do CM Indica em janeiro. Como atualmente está indisponível deixamos uma alternativa também bastante eficaz, na mesma gama de preço e características.



Desumidificador CONOPU



Este desumidificador elimina a maior parte da humidade e evita a formação de mofo e bolor, até 300 ml/dia e desliga-se automaticamente ao atingir o limite da capacidade para poupar energia. Como é ultra silencioso pode instalá-lo em qualquer divisão da casa, até mesmo no quarto, sem prejuízo do seu descanso. É ideal para divisões até 15 m2 e muito fácil de operar, com botões simples e intuitivos, e muito fácil de transportar devido às suas dimensões reduzidas . Tem ainda uma função de iluminação de sete cores que poder uma excelente luz de presença, mas também a pode desligar na hora de dormir.



O sistema dinâmico de iluminação de sete cores confere um estilo adicional a este prático desumidificador

