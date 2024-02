São práticos, seguros e ajudam a manter o frigorífico arrumado e os alimentos em perfeitas condições durante mais tempo. Este conjunto de recipientes em vidro contém nove peças com diferentes capacidades e as respetivas tampas - 240 ml, 320 ml, 330 ml , 400 ml, 800 ml, 840 ml (x2), 950 ml e 1520 ml -, com várias formas (retangulares, quadradas e circulares), com um design transparente para identificar facilmente o conteúdo do interior, estejam eles acondicionados em armários, no congelador, ou no frigorífico.







Segurança e multifuncionalidade

Feitos em material 100 % livre de BPA para segurança alimentar, podem ser usados com total segurança no congelador e no micro-ondas, já que suportam temperaturas desde os -20ºC aos 450º. O ajuste das tampas permite abrir e fechar facilmente os recipientes graças aos quatro fechos e à junta de borracha

que cria uma vedação forte para manter a humidade afastada.



As embalagens são impermeáveis, herméticas e à prova de fugas, mantendo os alimentos totalmente frescos. Até os pode usar em viagens, levar para o escritório, ginásio ou apenas como um ótimo complemento quando cozinha em casa. Estes

recipientes de vidro são fáceis de arrumar e limpar e adequados para a máquina de lavar loiça. Podem ser armazenados em qualquer lugar, pois são projetados para empilhar uns sobre os outros para potenciar o aproveitamento do espaço.