Farto de ficar sem dados móveis no telemóvel? Simplifique com a Lyca Mobile e tenha um tarifário com 20GB+5GB por 10€

Entre as mensagens mais desagradáveis que podemos receber da nossa operadora de telefone está, com certeza, esta: "esgotou o seu plafond de dados móveis". Na era digital ficar sem acesso à internet no smartphone pode ser penoso, e quando isso acontece, com vários dias até à renovação do pacote contratado, todos sabemos que a fatura sobe, porque já não podemos viver sem este recurso e lá vamos gastar mais um extra. É com este tipo de problemas que a Lyca Mobile pretende terminar. Mais internet, por muito menos dinheiro. Proposta muito tentadora, não?





Ver preço

Serviço descomplicado e barato

Está um curso uma campanha imbatível desta operadora britânica que marca presença em Portugal há mais de 10 anos. Por apenas 10 euros por mês, e sem fidelização, tem acesso a 20GB + 5GB de dados móveis, que são mais do que suficientes até para os utilizadores mais exaustivos das videochamadas, streaming ou redes sociais. Além dos dados móveis, este tarifário inclui ainda 1000 minutos/SMS para redes nacionais e 16GB de roaming na União Europeia e Reino Unido.

Pode manter o mesmo número de telefone, que a Lyca Mobile encarrega-se de todo o processo de forma simples. Como não tem fidelização associada pode usar durante um mês, ou vários, à medida da sua necessidade. As vantagens são atestadas também pela distinção do prémio 'Boa Escolha' em 2024 na categoria 'Tarifários Móveis sem Fidelização'.