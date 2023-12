Gadgets inusitados para facilitar os seus dias e impressionar os amigos e a família

Escrever à mão e digitalizar depois é a vantagem deste caderno reutilizável

Pôr a tecnologia ao serviço do nosso conforto parece ser uma ideia trasnversal. O mundo em constante mudança a isso obriga, mas também percebemos que há pequenas mudanças que podemos fazer no nosso dia-a-dia, com um ou outro objeto em que talvez nunca tenhamos pensado, mas que nos vai ajudar certamente. Seja para organizar as nossas rotinas, resolver tarefas domésticas, ou para um pouco de diversão, espreite estes objetos que encontrámos e que têm avaliações muito positivas por parte dos compradores.Esta proposta da Rocketbook tem várias vantagens: o combate à utilização desnecessária de papel, a organização das suas notas e a possibilidade de digitalizar tudo o que escrever neste caderno. Pode escrever, desenhar ou planificar nos vários tipos de folhas diferentes e depois através da aplicação digitalizar tudo para o seu computador, tablet ou smartphone. No fim, graças às canetas próprias para o Rocketbook, pode apagar e escrever ou desenhar de novo, sempre sem desperdício.

Organizador de secretária

É um organizador de secretária para alguns objetos, mas também pode ser uma estação de carregamento para o seu telemóvel, tablet ou smartwatch. Com compartimentos próprios para ligar os carregadores e práticas divisórias fique com todos os objetos essenciais sempre à mão.



Os objetos essenciais ficam todos à mão e arrumados em compartimentos próprios

Gorro com auriculares

Os dias mais frios estão aí e proteger a cabeça contra a baixa de temperatura pode significar, também, levar sem esforço a sua música favorita no mesmo objeto de conforto. Este gorro vem equipado com auriculares Bluetooth que pode conectar facilmente ao smartphone. No conjunto vem ainda uma gola térmica para proteger o pescoço. O recetor Bluetooth remove-se facilmente para poder lavar o gorro.



O controlo da faixa e do volume da música pode ser feito pelos comandos no gorro

Dobrador de roupa

Uma peça que vai mudar a forma como organiza as suas peças de roupa. Este dobrador para t-shirts, camisas, calças ou toalhas promete fazer das suas gavetas locais mais arrumados. Peças dobradas na perfeição em segundos. Tão fácil como contar até três.



Este dobrador de roupa pode ser usado em vários tipo de peça

Projetor planetário

Os pequenos entusiastas da exploração espacial e das galáxias vão adorar este projetor. Vem equipado com vários discos para uma projeção de alta definição de planetas, estrelas e galáxias na sua sala. Cria ainda um ambiente acolhedor e especial conforme a ocasião... seja uma sessão de cinema em família, um encontro mais intimista ou a envolvência das estrelas na hora de adormecer.



As imagens em alta definição vão criar um ambiente especial na sala ou no quatro onde as projetar

Kit limpeza para pc e telemóvel

A utilização exaustiva que fazemos dos nossos aparelhos eletrónicos fazem com que não devamos descurar a sua limpeza. Este kit multifuncional 11 em 1 contém um conjunto completo de diferentes ferramentas para limpar o seu computador, smartphone, portátil ou tablet, até à mais pequena ranhura.



A limpeza dos dispositivos eletrónicos é mais fácil com as ferramentas deste kit 11 em 1

Decantador de vinho eletrónico

As vantagens de decantar uma garrafa de vinho são inegáveis. Arejar o 'nectar dos deuses' na medida certa melhora, e muito, a experiência. Com este acessório o vinho sairá da garrafa já com esses melhoramentos. A vantagem deste decantador e arejador de vinho está não só na rapidez do processo, mas também por deixar a deixar a garrafa selada entre utilizações. Funciona com uma bateria integrada cuja carga completa dá para 50 a 60 garrafas.





Esferográfica multifunções

Escrever uma nota num papel ou assinar um documento são taferas muito simples, mas, e se com a mesma caneta conseguisse apertar um parafuso, abrir uma garrafa, ou iluminar uma sala às escuras... tudo possível e muito mais com esta esferográfica multifunções. Uma espécie de canivete suiço que também escreve e que faria o McGyver corar de vergonha.



Uma caneta tática para resolver pequenos problemas no dia-a-dia

