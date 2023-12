São aquele assitente que já muita gente não dispensa. Fazem parte do trabalho por nós, e não pedem muitas satisfações. Um robô aspirador é cada vez mais um eletroméstico valorizado e a oferta é cada vez mais variada. O Cecotec Conga 2499 Ultra Genesis é um dos 'best sellers' da Amazon (com mais de 200 unidades vendidas no último mês) e avaliações muito positivas por parte dos compradores, graças à eficácia na limpeza

.





As escovas multifacetadas são eficientes na maior parte dos pisos e tapetes que temos em nossas casas

Ver preço

Graças aos seus sensores giroscópicos, de proximidade, anti-choque e antiqueda, este Cecotec Conga 2499 Ultra Genesis limpa a totalidade da superfície percorrida da sua casa depois da configuração feita pela aplicação para o telemóvel, através da qual pode selecionar os modos de limpeza, programação, nível de sucção e observar o histórico. P

ossui uma escova multifuncional para desencastrar todos os tipos de sujidade que possa haver em sua casa. Além disso, graças às suas duas escovas laterais, o alcance de varredura e aspiração aumenta para uma limpeza mais eficaz. A potência de sucção atinge os 2100 Pa e o pequeno robô tem uma autonomia de 160 minutos, suficiente para passar em toda a casa.