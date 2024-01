Os acessórios para cuidar e servir os melhores vinhos e impressionar amigos e familiares

Com um botão tire as rolhas das garrafas de forma prática

O mundo dos vinhos é imenso e fascinante. Das vinhas até à garrafa, o processo envolve um misticismo próprio que perdura ao longo dos anos e agrada aos maiores aprecisadores. O que lhe sugerimos fica para a parte posterior. Com este artigo pode ficar a saber o que fazer para abrir, servir e preservar da melhor forma os néctares que der a provar aos seus familiares e amigos, seja numa ocasião especial ou no dia-a-dia.Se não se ajeita com um tradicional saca-rolhas mecânico, esta solução é para si. Apenas com um toque no botão vai tirar a rolha de forma fácil e adequada. Funciona a pilhas e vem com um acessório para corta a cápsula que envolve a rolha.

Decantador de vinho eletrónico

As vantagens de decantar uma garrafa de vinho são inegáveis. Arejar o 'néctar dos deuses' na medida certa melhora, e muito, a experiência. Com este acessório o vinho sairá da garrafa já com esses melhoramentos. Funciona com uma bateria integrada cuja carga completa dá para 50 a 60 garrafas.





Em segundos, este decantador atribui qualidades adicionais ao vinho através do contacto com o oxigénio

Bomba de vácuo e tampas

Depois de servir pode, e deve, conservar o vinho em vácuo. Como? Com este acessório que se usa em conjunto com estas tampas. Retirar todo o ar da garrafa retarda o processo de oxidação e, consequentemente, a perda das suas qualidades. Este modelo é fornecido com duas tampas. A solução perfeita para manter o vinho intacto entre refeições.



A utilização deste acessório retarda a oxidação e a perda de qualidades do vinho

