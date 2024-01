Os artigos de decoração com luzes para deixar a sua casa a brilhar

Pode optar entre este tons amarelo mais quente, mas também está disponível em branco

A iluminação faz toda a diferença. Se tem um recanto a precisar de uma nova vida na sua casa, veja como pode fazê-lo de forma simples e barata. Há peças de decoração que fazem da luz o seu ponto forte. Vai conseguir uma sensação de conforto com a criação do ambiente ao seu gosto. Às vezes basta apenas acrescentar um pormenor que marque a diferença.Esta corrente tem 10 metros de comprimento e 100 luzes LED. Está disponível num amarelo quente e aconchegante, mas também em branco. A tira é fornecida com 60 pequenas molas transparentes onde pode pendurar fotografias, cartões, ou os desenhos das crianças e fazer deste artigo um destaque na decoração da sua casa . Funciona com pilhas AA.

"Natureza" luminosa

Os elementos naturais dão um toque especial numa decoração, mas se lhe acrescentar um 'twist' luminoso vai ver que quem fica a ganhar é mesmo a sua casa, sejam as propostas em forma de candeeiro, ramos ou apliques decorativos.



Este candeeiro em forma de árvore com luzes LED é um apontamento de elegância e estilo

Esta grinalda tem 144 luzes LED e pode acrescentar um toque especial a uma parede

Candeeiros especiais

Pequenos pontos de luz assumem muitas vezes o papel principal numa divisão e se forem candeeiros multifacetados, inteligentes e preparados para a poupança de energia são, certamente, uma opção a considerar. Deixamos duas sugestões de candeeiro para mesa de cabeceira e um para dar um apontamento diferenciado no canto da sala em estilo minimalista.



Este candeeiro LED Auximir faz 13 cores diferentes e tem a possibilidade de temporizar a sua utilização

Este candeeiro com detalhes em madeira faz várias cores e funciona a bateria recarregável, para quando falha a iluminação ou para o levar para todo o lado

Este Govee é conectável aos assistentes de voz, tem sincronização musical e um estilo minimalista

Candeeiro projetor para pequenos astronautas

É um candeeiro mais de ambiente do que de iluminação. Este modelo Kewya em forma de astronauta tem 8 efeitos nebulares, acompanhados por estrelas cintilantes para projetar na parede ou no teto do quarto, criando uma atmosfera calma e relaxante. Vem com um comando para ajustar o brilho e o temporizador.



Este candeeiro projetor cria uma atmosfera calma e relaxante ao projetar estrelas e galáxias na parede ou no teto do quarto

