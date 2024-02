Os disfarces de Carnaval mais desejados para miúdos e graúdos

Para os fãs de Harry Potter não falta nenhum dos acessórios do célebre feiticeiro neste disfarce

Elsa é uma das personagens Disney mais acarinhadas pelas princesas de tenra idade

A sua criança vai ficar o máximo com este fato de dinossauro, que tem a vantagem de ser quentinho

Um fato de Homem-Aranha transforma qualquer petiz num super-herói

Este fato de abelha vem com uma mão cheia de divertidos acessórios

Escolher o disfarce perfeito nem sempre é fácil. Queremos surpreender, assumir uma personagem e marca o Carnaval de cada ano de forma única e memorável. Se é folião e já está a entrar no espírito dos bailes, desfiles e festas de Carnaval veja algumas das soluções para miúdos e graúdos, que, por certo, vão impressionar desde o Domingo Gordo até à Quarta-feira de Cinzas.Sabemos que as crianças chegam ao Carnaval sempre com vontade de vestir o papel do seus heróis, mas, convenhamos, que é um regalo para a vista ver os petizes nos fatos pensados para viverem estes dias de fantasia.

Para os foliões mais crescidos

Alguns disfarces são intemporais, outros mais inusitados, mas no fim, o que importa é que estes sejam os trajes que signifiquem diversão e criação de memórias entre amigos e familiares.



Este divertido conjunto para casal recria a combinação perfeita de ovos estralados e bacon

Recrie o ambiente dos grandes filmes de cowboys com este disfarce de fazer inveja ao Clint Eastwood

Encarne um Fred Flintstone com este disfarce e recorde a mítica personagem de desenhos animados

