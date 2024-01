Os óculos de sol também são fundamentais no inverno e agora pode consegui-los em grande desconto

Os óculos de sol, além de serem acessórios estilosos, desempenham um papel crucial na proteção ocular. Projetados para filtrar os raios ultravioleta prejudiciais do sol, esses acessórios minimizam os danos causados pela exposição prolongada. Se escolher um modelo com lentes polarizadas a proteção é acrescida, pois reduzem o brilho e melhoram a visibilidade em condições de luminosidade intensa, tornando-os ideais para atividades ao ar livre. E longe de pensar que só fazem falta no verão. Os dias de inverno soalheiros também carecem desta peça fundamental. Uma marca de personalidade e estilo que agora pode adquirir a grandes preços. Deixamos uma seleção de algumas marcas com bastante notoriedade entre os consumidores.



Hawkers One





O modelo mais popular da Hawkers é agora mais leve e resistente

O One é o mais icónico modelo de óculos de sol e best-seller desta marca , agora com numa armação ainda mais leve e mais resistente. Unisexo, apresenta lentes de categoria 3 de TAC polarizado de 1,2 mm que oferecem uma proteção 100% UV400. Há uma panóplia de cores de armação e de lentes à disposição

Hawkers Warwick

Com as suas lentes arredondadas e ponte de fechadura, é um modelo sempre popular. A referência na foto é fornecida com lentes polarizadas e está em desconto, mas há várias cores e combinações à disposição.





As lentes arredondadas são a imagem de marca deste modelo da Hawkers

Hawkers Moma Midtown

Um modelo redondo, metálico, com lentes polarizadas, verde-escuras. A estrutura dourada de aço inoxidável remonta aos clássicos intemporais. Como os outros modelos da marca também existe noutras combinações de cores.







Tommy Hilfiger

O azul escuro e o logotipo da Tommy Hilfiger discreto na lateral vão ser a imagem de marca do portador deste óculos. Casuais para o dia-a-dia, mas concebidos uma matriz desportiva são indicados para os mais variados estilos.





Modelo da marca americana é inspirado numa matriz desportiva, mas fica impecável num estilo mais casual

Polaroid

Modelo clássico em padrão tartaruga com armação em massa e lentes polarizadas para maior proteção ocular, fazem destes óculos uma escolha para quem quer manter um estilo descontaído.



Os modelos Polaroid são todos fornecidos com lentes polarizadas para maior proteção

