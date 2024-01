Os saldos estão aí e são a oportunidade perfeita para ter as peças de roupa mais desejadas

Esta parka acolchoada Cortefiel é uma proposta para o dia-a-dia

Ver preço



Este sobretudo é feito em lã reciclada e acrescenta estilo a uma peça essencial

Ver preço



Este blusão bomber com capuz da Lefties é uma proposta mais descontaída

Ver preço



Esta proposta The North Face é um complemento para um look mais desportivo

Ver preço

São a altura preferida dos entusiastas das compras, mas é perfeitamente justificável. Afinal de contas, quem é que não gosta de adquirir aquela peça que há tanto procurava e agora até pode estar com um desconto significativo? Os saldos são isso mesmo: uma ótima janela de oportunidade. Deixamos algumas sugestões de grandes marcas, com descontos significativos, para dar uma nova vida ao seu guarda-roupa, desde as propostas mais informais, às peças mais clássicas.São peças insubstituíveis nesta estação e um apontamento que faz toda a diferença num visual cuidado, ou mais descontraído. Mostramos quatro propostas com grande redução de preço.

Camisolas

Das clássicas com gola alta, às propostas em malha com apontamentos mais originais, as camisolas são das peças mais usadas no outono/inverno e um reforço do seu guarda-roupa com estes artigos não será, certamente, uma extravagância.



Esta gola alta em algodão caxemira está a metade do preço

Ver preço



Uma camisola com texturas e listas que garante conforto e estilo

Ver preço



Uma sweatshirt Tommy Hilfiger ideal para um momento mais informal

Ver preço



Esta malha com gola smoking é perfeita para usar com camisas ou apenas uma t-shirt interior

Ver preço

Camisas

Essenciais no guarda-roupa masculino, as camisas são peças de roupa que se adequam aos vários momentos do dia, seja para o trabalho ou para um programa de passeio com a família ou os amigos. Um apontamento a não descurar.



Este modelo Oxford com engomado liso está disponível em várias cores

Ver preço



Uma camisa em flanela com xadrez para um look mais informal

Ver preço



Uma camisa aos quadrados complementa qualquer guarda-roupa masculino

Ver preço

Calças

Sejam jeans ou propostas mais formais, os saldos são uma ótima ocasião para comprar umas calças de marca. Há grandes oportunidades a não perder.



As 512 Slim Taper da Levi's são dos modelos mais desejados pelos amantes de jeans

Ver preço



Estas chino premium da Cortefiel estão com 60% de desconto

Ver preço



Este modelo slim fit em bombazina é muito adequado ao inverno

Ver preço

Calçado

O conforto é essencial na hora de escolher calçado, sobretudo no inverno, onde o frio e a chuva também são fatores a ter em conta. Estas são ótimas oportunidades de encontrar o parceiro ideal para os seus pés neste estação.



Estes botins Chelsea em pele vão bem em todas as ocasiões

Ver preço



Botas casuais, com atacadores, complementam um estilo mais informal

Ver preço



Os New Balance 550 estão com 30% de desconto

Ver preço



Acessórios

Complemente o seu estilo de inverno com alguns acessórios fundamentais para esta altura do ano e a um bom preço. Está mesmo tudo em saldos!



Este cachecol Jack & Jones está disponível em quatro cores

Ver preço



Proposta da Danish Endurance existe em cinco cores e garante conforto para a cabeça nos dias mais frios

Ver preço



Conforto para as mãos assegurado por estas luvas da Levi's

Ver preço