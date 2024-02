Presentes originais para dar à namorada no dia de São Valentim

Esta prática mochila com capacidade de 40 litros de arrumação tem as dimensões ideais para bagagem de cabine e foi desenhada para viajantes frequentes. A grande vantagem são as seis bolsas de arrumação que vêm incluídas e onde pode acondicionar facilmente produtos pessoais, artigos de higiene, roupas, entre outros. Está disponível em várias cores e padrões, para se adequar mais ao estilo de quem a possa receber. Deixamos ainda uma dica: meta no interior o bilhete para a próxima viagem a dois para depois poder estrear a mala da melhor forma. O sucesso é garantido.





Esta mala é adequada para bagagem de cabine e potencia a arrumação com as bolsas acessórias fornecidas

Ver preço

Se quer impressionar neste dia de São Valentim deixamos algumas soluções que temos a certeza vão fazer sucesso com a sua cara-metade. Presentes originais, ideias simples, mas todas com uma componente útil e prática.

Máquina fotográfica instantânea

Com esta Kodak Printomatic pode registar no imediato um momento especial. A fotografia entrou na era digital, mas um pedaço de papel fotográfico "à antiga" pode ser muito mais especial para guardar memórias. Este modelo da Kodak é cheio de estilo e também pode levar um cartão SD para ficar com as fotografia em formato digital.



Esta Kodak imprime automaticamente, mas também guarda as fotografias em formato digital

Ver preço

Xiaomi Redmi Note 13

Um dos modelos mais recentes da gigante chinesa da tecnologia, vem com uma câmara com uns impressionantes 103 megapixeis. Temos a certeza que o destinatário deste presente vai potenciar, e muito, os seus dotes em fotografia, mas não só. O sistema Android 13 e a bateria que dura um dia inteiro, fazem deste Redmi Note 13 de 256GB uma ótima solução se está a pensar oferecer um telemóvel no São Valentim.



A câmara fotográfica é um dos pontos fortes deste modelo da Xiaomi

Ver preço

Placa alisadora de cabelo

Este alisador de cabelo com revestimento avançado de cerâmica com queratina é a solução ideal para elaborar um penteado em casa. As placas extra longas de 11 centímetros e o sensor de proteção contra o calor, fornecem até 3 vezes mais proteção contra a deterioração e um cabelo 5 vezes mais forte em comparação com as placas convencionais sem sensor. A temperatura é regulável entre os 160 °C e os 230 °C. Aquece em 15 segundos e desliga-se automaticamente em caso de inatividade.



Esta placa alisadora fornece proteção acrescida aos cabelos enquanto potencia resultados perfeitos no penteado

Ver preço