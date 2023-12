Ténis que nunca passam de moda. Os clássicos para caminhar confiante e com estilo

Os Puma Smash são dos artigos mais vendidos desta marca. Há várias cores disponíveis

Ficam bem com tudo. Dão um apontamento especial ao look e podem muito bem ser a escolha do dia-a-dia. São ténis, mas podemos olhar para estes modelos quase como sapatos clássicos, tal é a sua notoriedade e história na moda contemporânea. Quase de certeza que em algum momento da sua vida já teve um, ou mais, pares de ténis destes modelos que agora apresentamos. E que tal voltar a sentir aquele toque particular no caminhar confiante e cheio de estilo?Nasceram da inspiração nos modelos clássicos de ténis e prometem conforto e um estilo descontraído. A sola é de borracha durável e resistente.

Vans Ward

Estes ténis são inspirados no universo do skate, mas rapidamente deram o salto para os pés de milhões de pessoas em todo o mundo, mesmo que não tenham jeito para se equilibrar em cima de uma prancha. Há várias cores e padrões disponíveis.





Os skaters de todo o mundo perderam a exclusividade deste modelo, tal a notoriedade que ganhou

Converse All Star Chuck Taylor

O modelo Chuck Taylor é absolutamente trasnversal a todos os sexos e idades. O estilo ganga é intemporal e torna-os uma peça essencial. Os pretos, azuis ou brancos são os mais populares, mas há propostas com outras cores e particularidades nos materias utilizados.



Os Chuck Taylor são o modelo mais popular desta marca e vendem milhões de unidades todos os anos

Adidas Stan Smith

Os icónicos ténis da marca alemã ganharam o nome de um famoso tenista americano e são um autêntico objeto de culto. Dos clássicos brancos, com detalhes em verde ou azul, às propostas mais arrojadas e multi-coloridas, são o complemento ideal para uma enorme variedade de visuais.



Estes Adidas são um autêntico objeto de culto. O modelo branco com detalhes em azul é um dos mais procurados

New Balance 574

O fabrico deste modelo da New Balance é feito em parte com tecidos reciclados e materiais sustentáveis. A sola dispõe de um sistema de amortecimento para potenciar o conforto. A quantidade de cores disponíveis vai dificultar a escolha, mas a satisfação é garantida.



Parte do fabrico deste modelo New Balance é conseguido através de tecido reciclado

Nike Court Royale

Sabemos quão arrojadas podem ser as propostas desta marca americana, mas este modelo, sendo dos mais simples, também é dos mais consensuais. Há várias combinações de cor disponíveis entre o preenchimento do sapato e os detalhes da marca na lateral e na parte posterior.



Os Court Royale são dos modelos clássicos mais consensuais da marca desportiva americana

Reebok Exofit

A parte superior em couro macio oferece uma sensação de suporte confortável. Os Reebok Exofit são projetados com corte baixo para maior mobilidade e liberdade de movimentos, aliadas à elegância de uns ténis simples e que ficam bem com tudo. Também existe em preto.



Os exofit são desenhados com um perfil baixo para maior mobilidade

