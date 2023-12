Não há mala de ferramentas que se preze que não tenha uma solução como esta. Uma aparafusadora elétrica, tão potente que pode até ser usada como berbequim para perfurações mais simples. Funciona com uma bateria, fornecida no conjunto, e além das habituias chaves para as cabeças de parafusos mais comuns tem também chaves de bocas e um acessório em forma de escova para que possa limpar, por exemplo, as brocas que usar nas paredes aí de casa. Mas o nosso destaque vai para um acessório de génio... um adaptador flexível para chegar aos lugar mais complicados e onde uma chave de fendas convencional jamais seria útil.







É uma aparafusadora mas pode ser usada como berbequim graças ao jogo de brocas incluído

Multifacetada e prática



Ao todo fazem parte do conjunto mais de 25 acessórios para uma utilização multifacetada. A bateria de 2000 mAh é suficiente para trabalhar um dia inteiro e carrega totalmente numa hora.



Há ainda outros detalhes que fazem a diferença: o estojo de transporte é leve e durável, e, durante o manuseamento, a aparafusadora tem uma lâmpada led na parte frontal que ilumina o local do trabalho.