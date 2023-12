Utensílios de cozinha que o vão transformar num 'chef' por menos do que imagina

Com a época festiva à porta é natural que tenha jantares e almoços já agendados. Se for fora de casa tem o seu porblema resolvido, mas se for receber convidados e quiser brilhar na cozinha há uma série de utensílios que o vão ajudar a preparar refeições dignas de um 'chef'. Por um preço em conta, faça uma pequena revolução nos utensílios que usa habitualmente e suba de nível nas críticas dos amigos e familiares. Para tal, apresentamos algumas recomendações.





Conjunto de facas de cozinha Hecef



São cinco peças essenciais para uma preparação de alimentos transversal: uma faca de chef, uma faca santoku, uma faca de pão, uma faca multiusos e uma faca de descascar. São 100 por cento em axo inóxidável, com um cabo a imitar a madeira e um estilo retro de lâmina em preto para acrescentar algum estilo.



Facas em aço inoxidável adequadas para uma utilização transversal

Ver preço

Garras de urso



Não está familiarizado com este acessório? Então tem pelo menos esta falha para colmatar antes de se tornar o verdadeiro chefe do churrasco. Ao usar uma das garras ajuda a segurar a carne na hora de cortar, ou mesmo a triturar quando usadas em simultâneo as duas que compõem o conjunto.



Este utensílio é apropriado para os fãs de churrasco

Ver preço

Toskope Cortador de legumes 15 em 1



A economia de tempo é a principal vantagem de usar este acessório na preparação dos legumes a incluir nos seus cozinhados. A combinação das várias lâminas permite vários tipos de corte e dimensões, consoante as receitas. É fácil de limpar e a base tem tiras anti-derrapantes que facilitam a utilização.



As várias lâminas permitem cortar os legumes de diversas formas e tamanhos

Ver preço

Pinça de empratamento

A pinça de empratar é um utensílio de cozinha profissional que permite cuidar da apresentação dos pratos. É feito para colocar pequenos alimentos ou elementos de decoração. Preciosismo dirão alguns, um toque de requinte à apresentação dos seus cozinhados, dizemos nós.



Com este acessório acrescenta requinte no empratamento dos seus cozinhados

Ver preço

Afiador profissional

Por vezes em falta nas cozinhas mais comuns, esta ferramenta vai restaurar a lâmina das facas que teimam em deixar de ser eficientes. Este modelo tem uma pega muito cómoda e foi concebido com rolos cerâmicos e de carbono para garantir uma lâmina renovada e eficaz em diferentes tipos de faca.



Afiar as facas que teimam em deixar de cortar é fácil com este utensílio

Ver preço

Esmagador



Sendo o puré de batata um dos acompanhamentos mais consensuais, nem sempe é fácil conseguir a textura perfeita. Com este esmagador consegue controlar melhor o resultado final. Tem uma pega hergonómica e também pode ser muito útil na prepação de comida para bebés.



Esta peça é uma ajuda preciososa para conseguir o puré perfeito

Ver preço

Batedor e emulsionador manual



Criar o capuccino perfeito tem uma ciência e só é possível de alcançar com aquela camada de espuma no topo da sua bebida. O segredo é ter um destes mini-batedores que também pode ser muito útil em molhos.



Este utensílio é fundamental para criar o capuccino perfeito

Ver preço

Balança de precisão

Muitas vezes a cozinha é matemática. Fórmulas tentadas, mas que facilmente dão erro se os elementos desta aritmética forem mal medidos. Então na pastelaria é muito fácil de acontecer. Para evitar precalços é fundamental usar uma balança de precisão como esta que sugerimos. Pesa elementos até 5kg.



O peso dos ingredientes a juntar à receita é fundamental para o seu sucesso

Ver preço

Papel para airfryer



Este é um truque para poupar tempo nas limpezas. Com as fritadeiras sem óleo a entrar cada vez mais nas cozinhas e na preparação de alimentos fica esta sugestão. Cada vez que cozinhar use uma destas bases em papel próprio para alimentos para proteger e não sujar a airfryer. No fim é so deitar fora. Este pack traz 120 folhas.



Estas bases em papel protegem a airfryer e poupam muito tempo na limpeza

Ver preço