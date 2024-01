Utilidade e performance sempre à mão. Grandes tablets a preços reduzidos

Os tablets chegaram em força ao dia-a-dia de quase toda a gente, mas para serem tão ágeis como um regular computador a muitos deles falta-lhes um teclado. Deixamos algumas sugestões que vêm com esse e outros acessórios, mas também modelos simples que fazem do ecrã a sua mais valia. São aparelhos com que pode resolver grande parte das tarefas do dia-a-dia, mantendo a conectividade ao trabalho ou à família, por muito menos que imagina… e naquele tempo livre pode ir vendo a série que está em atraso sem ter que estar a esforçar a vista no ecrã do telemóvel.





SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite

Uma solução muito prática e eficaz da gigante tecnológica coreana. O ecrã de 8,7 polegadas de alta qualidade é a mais valia de um gadget desenhado para ser um parceiro nas tarefas mais simples, mas de forma mais cómoda que no telemóvel. Esta versão tem 32 GB de armazenamento e a bateria promete uma utilização para um dia inteiro.





O Samsung A7 Lite tem 8,7 polegadas e está talhado para resolver tarefas simples

SIMPLORI Android tablet

Desenvolvido pela MediaTek, este tablet de 10 polegadas funciona com sistema operativo Android, oferecendo uma experiência de entretenimento rápida e suave. Tem 128 GB de armazenamento, expansíveis até 1 TB, através de cartão cartão micro SD. Além do WiFi e Bluetooth também está preparado para levar um cartão SIM e ter conectividade móvel.



Este modelo tem ecrã com resolução HD e a memória é expansível ate 1TB com cartão micro SD

GOODTEL G10

Vem com o mais recente sistema operativo Android 13, que oferece mais controlo sobre a sua privacidade e os seus dados. Possui um processador de 8 núcleos que pode atingir até 2,0 G Hz para um desempenho superior e oferece uma experiência multimédia segura e fluida. É fornecido com uma série de acessórios, entre os quais rato e teclado para uma utilização mais aproximada à de um computador portátil, sem perder a agilidade própria de um tablet de 10 polegadas.



Os acessórios fornecidos com este tablet potenciam a produtividade do seu utilizador

YESTEL T13

Este tablet de 10 polegadas suporta Wi-Fi de alta velocidade de banda dupla de 5,0 Ghz e 2,4 Ghz, o que permite tirar o melhor proveito de todos os géneros de redes sem fios onde o possa conectar. O ecrã HD de 1280 x 800, com baixo consumo de energia e cores brilhantes e as duas colunas stereo tornam o som mais claro e agradável. A bateria de 6000 mAh, é garantia de várias horas de entretenimento em streaming, ou videochamadas. Também tem vários acessórios incluídos como teclado, rato, capa e leitor de cartões.





Este modelo existe em várias cores e tem mais de 4,7 (em 5) de avaliações positivas na Amazon

