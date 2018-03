Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noiva detida por conduzir alcoolizada para o casamento

Mulher de 32 anos foi levada para a esquadra para realizar análises ao sangue.

10:21

Uma noiva foi apanhada em flagrante a conduzir com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido, no momento em que seguia para a igreja onde ia dar o nó, no Arizona. A polícia não se compadeceu com o facto de a mulher estar prestes a casar e deteve-a em praça pública.



Amber Young, de 32 anos, foi algemada e levada para a esquadra mais próxima em Marana, por volta das 10h30.



Apesar de tudo, o caso acabou por se resolver. A mulher realizou uma amostra de sangue mas acabou por ser libertada a tempo e horas da cerimónia do casamento.



As autoridades do Arizona partilharam a imagem do momento da detenção noiva nas redes sociais para dar o exemplo a outras pessoas.



"Jamais conduza alcoolizada. Para que 'a morte nos separe', não é preciso ajuda", pode ler-se na descrição da imagem.