Ratos com mochilas podem ajudar a salvar sobreviventes de terramotos

Desastres naturais como terramotos ou furacões podem colapsar cidades inteiras e encontrar sobreviventes nos escombros é uma tarefa difícil para as equipas de busca e salvamento, mas um "salvador improvável" está a ser treinado para ajudar nos resgates: o rato.O projeto foi criado pela APOPOprepara com pequenas mochilas com alta tecnologia para ajudar os socorristas a procurar sobreviventes entre os escombros, em zonas de catástrofe."Os ratos são tipicamente bastante curiosos, gostam de explorar, e isso é fundamental para a busca e salvamento", disse, à CNN Internacional, Donna Kean, cientista e líder do projeto.Para além do espírito aventureiro, o seu pequeno tamanho e excelente sentido de olfato tornam os ratos perfeitos para localizar pessoas em espaços apertados, refere Kean.Neste momento, os ratos estão a ser treinados para encontrar sobreviventes numa zona de desastre simulada. Devem primeiro localizar a pessoa alvo numa sala vazia, puxar um interruptor no seu colete que dispara um bip e depois regressar à base, onde são recompensados com "um mimo", refere a CNN Internacional.A APOPO está a colaborar com a Universidade de Tecnologia de Eindhoven, nos Países Baixos, para desenvolver uma mochila equipada com uma câmara, um microfone e um transmissor de localização para ajudar os socorristas a comunicar com os sobreviventes, através dos "pequenos ajudantes"."Juntamente com a mochila e o treino, os ratos são incrivelmente úteis para a busca e salvamento", reforçou Kean.