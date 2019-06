A tequila foi criada no estado mexicano de Jalisco, sendo adequado que agora tenha entrado para o Livro Guinness com o recorde da maior degustação daquela bebida.A praça central de Guadalajara reuniu 1486 pessoas para provar a bebida.Esta marca significou que o recorde de 1449 bebedores de tequila, estabelecido pelo estado de Quintana Roo, durou apenas... 24 horas.O recorde anterior, fixado em 2013, pertencia à cidade de Toronto, no Canadá.