Um campo de golfe no condado inglês de West Yorkshire teve de ser encerrado no final de novembro depois de dois enormes porcos invadirem o local, ferindo duas pessoas.



Um dos ‘greens’ ficou bastante danificado, pois os porcinos abriram vários buracos no relvado. Só a intervenção da polícia pôs fim ao vandalismo dos dois cevados de grandes dimensões, que pareciam apostados em vandalizar o campo e travar qualquer veleidade de diversão dos jogadores.