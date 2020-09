"Abandonou mulher e filhos para andar com outras": vítima de traição denuncia marido com cartazes

Uma mulher norte-americana descobriu que andava a ser traída pelo marido e, para se vingar, espalhou cartazes por "toda a cidade", em Virgínia, EUA, denunciando as relações extraconjugais do marido.

Nos folhetos que espalhou vê-se uma fotografia da família, marido, mulher e dois filhos, com o ‘responsável’ pela traição assinalado a vermelho.

"Abandonou a mulher e os filhos em Nova Iorque para vir para aqui andar com outras mulheres (e por um emprego no governo de m****). Belo vizinho que têm! Ainda está casado mas vive aqui com outra mulher. Polícia: deviam identificá-lo por adultério!", escreve a esposa traída.

A imagem começou a surgir em várias publicações nas redes sociais e depressa a história se tornou viral. Se há quem apoie a ação da norte-americana, também há muitas vozes críticas, que defendem que uma fotografia da família, com os filhos incluídos, não é a melhor ideia para mediar o conflito familiar.