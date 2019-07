Acusada de roubo ao deixar gorjeta de quatro mil euros do cartão de crédito do namorado

Uma mulher, de 24 anos, foi acusada de roubo depois de ter deixado uma gorjeta de 4.431 mil euros a um empregado através do cartão de crédito do namorado.

Serina Wolfe, de Nova Iorque, terá pago uma refeição de 48 euros, no Clear Sky Beachside Cafe, na Florida, na semana passada.

Serina terá ficado comovida após ouvir que o cão do empregado teria sido abatido, e decidiu deixar a quantia extra ao funcionário, de acordo com o site de notícias australiano ABC News.

O namorado da atriz, Michael Crane, disse à empresa do cartão de crédito que achava que a namorada estava bêbeda ou estava a tentar voltar para ele, depois de descobrir a cobrança de cerca quatro mil euros na conta.

A mulher negou fazer o pagamento quando foi confrontada.

O Clear Sky Beachside Cafe já teria pago a gorjeta ao empregado no momento em que foi declarado como fraude, de acordo com um depoimento, conta o jornal britânico The Mirror.

Serina está presa a um vínculo de 846 euros, na Cadeia do Condado de Pinellas, e vai enfrentar acusações de roubo.