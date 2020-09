Adeptos em confronto em jogo de futebol amigável

De amigável não teve nada o jogo particular de pré-época, realizado no domingo, entre os holandeses do Groningen e os alemães do Arminia Bielefeld.

Na tarde do dia anterior, adeptos dos dois clubes entraram em violentos confrontos nas ruas da cidade holandesa.

Nos vídeos publicados no Twitter percebe-se que muitos dos envolvidos tentaram manter a distância social devido à pandemia da Covid-10.

Houve arremesso de mesas e cadeiras entre os rivais, mas alguns dos adeptos preferiram romper o isolamento sanitário para trocarem socos entre si.

Não houve feridos nos confrontos nem a polícia procedeu a detenções. A partida terminou com um empate a uma golo entre ambas as equipas.