ADN revela que "a maior batata do mundo" é afinal uma cabaça

"Caro Colin, infelizmente, o espécime não é uma batata. Na verdade, é um tipo de cabaça. Por esse motivo temos de desqualificar a candidatura", explicou o Guinness através da mensagem.



Assim sendo, o recorde atual continuará a ser o de uma batata encontrada em 2011, na Inglaterra, que pesava quase cinco quilos.









Colin e Donna plantaram, em agosto de 2021 na Nova Zelândia, aquela que acreditavam ser a maior batata do mundo. No entanto, testes científicos revelaram que Doug é, na realidade, uma cabaça, o que lhe valeu a desqualificação do Livro dos Recordes - Guinness World Records.Segundo a Globo, o casal recebeu a notícia através de um email do próprio livro dos recordes, depois de meses a enviar fotos, documentos e material para a realização de testes com o alimento de 7,8 quilos.