Advogado diz que o seu cliente faltou a leitura de sentença por ser “cobarde”

Stephen Vullo é o representante legal de Jack Shepherd em julgamento por homicídio em Londres.

O britânico Jack Shepherd, proprietário de uma lancha que provocou a morte da jovem de 24 anos Charlotte Brown, deveria ter comparecido em tribunal para ouvir a sentença mas resolveu não aparecer. Stephen Vullo, advogado do informático de 30 anos, afirmou em julgamento que o motivo da ausência do seu cliente se devia pura e exclusivamente à sua "cobardia".

Após a polémica afirmação, Stephen defendeu ainda durante a leitura da sentença que Jack deveria ser condenado na mesma, sem que a falta de comparência se tornasse um obstáculo, segundo avança o canal televisivo Sky News.

O informático conheceu a jovem no site de namoro "OkCupid" e queria muito impressioná-la no encontro combinado entre os dois. O romântico passeio terminou em tragédia quando o barco virou no rio Tamisa, no centro de Londres. Charlotte caiu à água gelada em dezembro de 2015.

Shepherd foi condenado na sua ausência de homicídio por negligência. A pena deverá ser conhecida num momento posterior.