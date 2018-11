Agentes lançam caça a galinhas em fuga

Situação caricata no Maine, EUA.

13:26

Não é uma caça que seguramente vá contar aos netos, mas o agente da brigada de controlo animal Paul Frye teve de perseguir uma galinha extraviada que durante semanas ‘assombrou’ a cidade de Augusta, no estado americano do Maine. Frye teve de pedir ajuda a outro colega da polícia e a mais duas pessoas que estavam presentes no local para "não fazer figura de estúpido" durante a caçada.

A história foi partilhada pelo Departamento de Polícia de Augusta Maine esta quinta-feira. A publicação avança ainda que o animal se encontra na quinta de um outro polícia, a ser cuidada pela esposa deste.



As autoridades agora estão a tentar encontrar o proprietário do animal e pedem que, caso alguém o reconheça, faça contato para que possam organizar "uma reunião apropriada".

O pior de tudo é que a caça a galinhas fugitivas tem-se repetido à medida que mais pessoas fazem criação em quintas. O agente Paul Frye relata que já recebeu cerca de doze queixas sobre galinhas desde agosto, avança o jornal Central Maine.