Ajuda de anciãos salva bebé elefante

Momento foi filmado num parque na África do Sul.

A infância é um tempo de fragilidade mas, com uma ajuda dos anciãos, tudo fica mais fácil.



Um vídeo filmado no Parque Kruger, África do Sul, mostra a educação de um bebé elefante.



Preso num banho de lama, é salvo pela tromba amiga de um adulto.