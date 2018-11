Vídeo foi partilhado por um estudante nas redes sociais.

09:19

Um estudante universitário de Nova Jérsia, EUA, disfarçou-se de Aladino para o Halloween e voou pelas ruas no seu ‘tapete mágico’ - um skate engenhosamente coberto com uma manta que criou a ilusão perfeita.O vídeo foi partilhado por um colega nas redes sociais, com muitos comentários a elogiarem a criatividade e imaginação do jovem.