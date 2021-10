Um alce que vagueava pelo Estado norte-americano do Colorado com um pneu de quatro quilos ao pescoço livrou-se, finalmente, do seu estranho colar.Valeu-lhe a ajuda de dois guardas florestais, que ainda tentaram cortar o pneu, mas sem sucesso.Optaram por cortar os chifres, sedando primeiro o animal, que terá quatro anos e meio.O alce foi visto, pela primeira vez, em 2019 com o pneu.