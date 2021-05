Alerta para cadáver à porta de casa era na verdade.... um boneco de Halloween

A polícia invadiu a casa de uma família depois de ter detetado um alegado cadáver à porta de casa em Bedfordshire, em Inglaterra.O alegado corpo, embrulhado em sacos do lixo, não passava, na verdade, de um boneco de Halloween deixado no jardim da casa após uma festa já no ano passado.Cara Louise, de 28 anos, ter-se-á esquecido de remover o adereço, provocando um mal-entendido. De acordo com o jornal "Daily Mail", as autoridades acabaram por invadir a casa da mulher após denúncias sobre um alegado assassinato.A mãe de dois filhos chegou a casa e deparou-se com dois carros da polícia no local. Após uma explicação sobre o sucedido, os agentes acabaram por ver o lado divertido do episódio"Tenho um conselho para todos os pais que dão tudo no Halloween como eu - deitem fora os adereços ou guardem-nos em segurança", brincou com a cabeleireira.