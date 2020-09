Uma alpaca invadiu um campo de futebol em Yorkshire, Inglaterra, durante um jogo entre as equipa do Carlton Athletic e do Ilkley Town AFC.



A entrada do animal levou à interrupção do jogo mas não impediu que tanto os adeptos como os jogadores acabassem a sorrir depois do incidente. As imagens foram partilhadas no Twitter e já conta com mais de 500 mil visualizações.