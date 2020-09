Uma estudante foi mandada para casa no primeiro dia de regreso às aulas devido às suas madeixas loiras que, segundo a escola, eram "pouco naturais" e "inapropriadas".Carina Murray, de 14 anos, foi com a mãe ao cabeleireiro e recebeu um novo visual, por 140 euros, ficando com o cabelo mais loiro no final das férias de verão.Carina mantém-se em casa e em faltado às aulas pois a família não concorda com a opinião da escola."Tanto quanto eu sei, o loiro é uma cor natural", afirma a mãe da jovem que acusa a escola de descriminação.