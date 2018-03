Alunos aproveitam nova casa de banho mista da escola para sexo

Momento foi filmado. Universitários tinham-se manifestado contra os WC unissexo.

Dois alunos da universidade FES de Aragón, em Nezahualcóyotl, no México foram filmados a fazer sexo numa das novas casas de banho mistas daquela instituição, que motivaram protestos da comunidade académica. As imagens depressa se tornaram virais nas redes sociais.

Segundo os meios de comunicação locais, a reitoria daquela universidade tinha anunciado no início do presente ano letivo que iriam ser renovadas as casas de banho no campus, e que os novos WC seriam unisexo.

Estudantes e até alguns funcionários manifestaram-se contra a decisão, já instaurada em várias escolas mexicanas, mas o projeto acabou por ser levado avante no início deste semestre.

Apesar da contestação estudantil, estes dois alunos parecem não se ter importado com as novas casas de banho mistas.

A universidade FES, uma das mais conceituadas do México, recusa comentar o caso. Os alunos envolvidos não foram para já identificados.