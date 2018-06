Amarra filha à cama durante vinte anos por esta ter namorado

Caso foi descoberto após queixa de uma vizinha devido aos gritos.

Um pai amarrou a filha à cama durante 20 anos após ter descoberto que esta mantinha um relacionamento amoroso. A situação ocorreu em Venado Tuerto, na Argentina.



O caso foi descoberto após a queixa de uma vizinha devido ao barulho dos gritos. Quando as autoridades chegaram ao local depararam-se com um cenário de calamidade. Segundo avança a imprensa local, a mulher, Marisa Almiron, de 42 anos, fazia inclusive as necessidades no chão do quarto.



"Os meus dias em casa tornaram-se um pesadelo porque só ouvia gritos", começou por revelar a moradora do bairro que realizou a denúncia.



Segundo a mesma, que prefere manter o anonimato, já tinham sido realizadas diversas queixas, no entanto a polícia nunca as considerou suficientemente relevantes.



A vítima foi transportada para o Hospital Alejandro Gutierrez onde se encontra a receber o tratamento necessário.





As autoridades estão a investigar o caso mas até ao momento não foram feitas detenções.