Amor impossível entre espécies dá frutos

Pónei dá à luz um burro quase do seu tamanho.

12.05.18

O coração tem razões que a razão desconhece. Uma pónei de apenas 76 cm de altura foi mãe de um raro cruzamento de burro com cavalo ao procriar com um burro com uma altura em 50 cm superior à sua.



A diferença de estatura e espécie não impediu o amor.