A polícia do País de Gales desvendou o mistério do desaparecimento de uma vaca usando métodos normalmente utilizados em crimes mais sérios.O dono da vaca desaparecida suspeitava do vizinho do lado, pelo que a polícia decidiu realizar testes de ADN e as provas foram inequívocas.A comparação das amostras de ADN permitiu concluir que se tratava, de facto, da vaca desaparecida, que já foi devolvida ao seu legítimo dono.