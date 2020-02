Uma mulher americana que perdeu um anel no estado norte-americano do Maine, em 1973, voltou a reavê-lo 47 anos depois.O anel foi encontrado com um detetor de metais num parque em Kaarina, na Finlândia.Depois de ler a inscrição no anel com o nome de uma escola, o homem que o encontrou contactou a escola para o devolver.Debra McKenna de 63 anos, tinha o anel do namorado.Continua a ser um mistério como é que o anel foi parar à Finlândia.