Animador de crianças lança o pânico em hotel ao aparecer com arma

A espingarda era falsa, mas os turistas acharam que se tratava de um atentado terrorista.

Um homem lançou o terror junto a uma piscina de hotel onde se encontravam vários turistas ao surgir armado com aquilo que parecia ser uma espingarda. Porém, segundo relatos, tratava-se apenas de um animador de crianças com uma peruca e uma arma falsa.



Terry Massey, de 53 anos, estava hospedado no hotel Oasis Village, nas Canárias, em Espanha, quando o estranho homem surgiu.



O turista disse que a sua filha de quatro anos, com quem estava, ficou tão assustada com a brincadeira "doentia" que se recusou a voltar à piscina, segundo relata o jornal Sunday Mirror.



De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o homem fazia parte de um jogo para crianças que envolvia uma caça a coelhos, porém os turistas consideraram "traje era completamente inapropriado".



O golpe lembrou os turistas do atentado terrorista de 2015 na Tunísia, onde 38 pessoas morreram, incluindo 30 britânicos na cidade de Susa.