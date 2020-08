Antiga Miss EUA acusada de vergastar ex-namorado com trela de cão em aço

Uma lutadora de 'wrestling' de 34 anos está a braços com duas acusações de agressão pelas autoridades policiais da cidade australiana de Sydney.

Brittany Nicole Poteet foi acusada de ter provocado cortes profundos nas costas do ex-companheiro, com uma trela de aço para cães, no início do ano.

Levada a tribunal na quinta-feira, viu o juiz somar-lhe mais uma acusação quando há três anos partiu o nariz à mesma pessoa quando namoravam.

Nascida no estado americano da Virginia, Nikki Poteet, como agora é conhecida nos ringues de combate, é conhecida pelo seu envolvimento em várias situações polémicas.

Eleita Miss Estados Unidos da América em 2012, a modelo viu o título de rainha da beleza ser-lhe retirada, depois de publicar uma fotografia no Facebook com a coroa na cabeça a acompanhar a frase 'Miss EUA Alcoólica'.

Na altura, a organização do concurso de beleza deu-lhe a escolher: ou apagava o retrato e o comentário da rede social, ou entregava o título. Nikki Poteet escolheu a segunda opção.

Há três anos, o canal FOX News noticiou que a agora 'wrestler' também foi acusada em 2011 de agredir verbalmente um homossexual com quem partilhava o apartamento.

Em 2014, emigrou para a Austrália para trabalhar como consultora de recursos humanos e coordenadora de eventos, e atuou como lutadora para a Kingdom Wrestling Entertainment.

Certo é que a sua beleza continuou a encantar, já que, em 2019, ganhou o título de Miss Globo Austrália.

Filha de uma família com fortes tradições no mundo universitário americano, a ex-miss é formada em Engenharia Biomédica e tem um mestrado em Engenharia Nuclear.

Nos poucos meses que reinou como a mais bela dos Estados Unidos, "ofereceu-se" para ler os seus livros favoritos de infância a crianças filhas de imigrantes, e promoveu aulas de ciências e matemática junto de estudantes, como é explicado no seu perfil do LinkedIn.