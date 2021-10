Um ex-militar americano deu provas de grande coragem e sangue-frio ao apanhar um aligátor com um caixote de lixo, na Florida.Um vídeo gravado por um vizinho mostra Abdul Gene Malik a enfiar a cabeça e o tronco do réptil no caixote de lixo, que de seguida colocou na posição vertical, fechando rapidamente a tampa para evitar que o animal fugisse. "Tenho uma família para proteger", afirmou.