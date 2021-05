O britânico Fahill Sethi foi convidado para o casamento do primo em Chipre, mas não quis perder pitada do último jogo da época do seu Newcastle e estava a assistir à partida no telemóvel quando os noivos entraram na igreja.



Sem se desmanchar, levantou o telefone como se estivesse a tirar fotografias aos noivos... mas continuou a ver a bola.