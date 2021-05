Aplicação permite controlar a vida dos outros à distância de um clique

A aplicação para telemóvel "NewNew - controla a minha vida" permite que utilizadores tomem decisões quotidianas, através de votos, de quem não as quer tomar. Através do pagamento de uma quantia, os utilizadores da rede social podem votar nas questões publicadas por outras pessoas.

O escritor canadiano Brandon Wong não conseguia decidir o que jantar e pediu aos seus seguidores na rede social NewNew que decidissem por ele. Os utilizadores que queriam participar nesta decisão pagaram cerca de cinco dólares (aproximadamente 4,10 euros) para votar. A grande maioria decidiu que deveria jantar comida coreana e Wong cumpriu.

À BBC, o escritor confidencia: "Não consegui decidir entre chinês ou coreano, por isso foi muito útil" e "também usei as pesquisas do NewNew para decidir que roupas devo usar naquele dia e muitos outras questões pessoais". Wong afirma que atualmente posta três a quatro questões por semana e que já obteve um total de 1,700 respostas.

A aplicação nasceu de uma ideia do empresário Courtne Smith, em Los Angeles, e ainda se encontra em pré-lançamento. É descrita como "uma bolsa de valores humana onde o utilizador compra ações da vida de pessoas reais, com o propósito de controlar as suas decisões e observar o resultado". A aplicação já se encontra disponível na App Store.