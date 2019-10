Apresentadora da BBC 'engolida' em direto

A apresentadora da meteorologia da BBC, Carol Kirkwood, não conteve o riso quando o seu corpo desapareceu debaixo do mapa projetado no ecrã dos televisores.



Depois de se recompor, Carol explicou aos telespectadores que o facto de só a sua cabeça e mãos terem ficado visíveis se deveu ao facto de o vestido que usava ser do mesmo verde da parede de fundo onde é projetado o mapa meteorológico.