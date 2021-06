Uma apresentadora de TV argentina confundiu a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Reino Unido, de seu nome William Shakespeare, com o famoso escritor e dramaturgo britânico do século XVI com o mesmo nome, e anunciou a sua morte... mais de 400 anos depois.“É um dos escritores mais importantes, para mim a maior referência da língua inglesa”, disse Noelia Novillo em direto.