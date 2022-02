Aquário para gatos curiosos

Quem tem gatos e aquários sabe que os felinos adoram passar horas a observar os peixes, talvez sonhando com o petisco ali mesmo à mão de semear. Uma família do Ohio, EUA, decidiu, por isso, criar uma claraboia no fundo do aquário para que o seu gato possa apreciar a vista privilegiada, que é quase como se estivesse dentro de água. Resta saber se isso não será uma tortura para o pobre bichano...