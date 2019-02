Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arguido fica de castigo no canto do tribunal

Juiz indiano ordena punição fora do comum.

O Supremo Tribunal da Índia decidiu aplicar um castigo fora do comum.



Além de ser multado, um ex-diretor do departamento de investigação da polícia teve de ficar sentado num canto da sala do tribunal durante um dia, sem autorização para olhar para ninguém.



M. Nageswara Rao foi condenado por não cumprir uma decisão judicial a ordenar o afastamento de um investigador de um caso ligado à exploração sexual de jovens num abrigo no estado de Bihar.