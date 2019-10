Assalta banco um dia antes de casar para comprar anel e pagar cerimónia

Um homem foi detido no Texas, nos Estados Unidos, depois de assaltar um banco um dia antes de casar. De acordo com a ABC News, o suspeito, identificado como Heath Bumpous, cometeu o crime porque precisava de dinheiro para pagar o anel e a cerimónia de casamento.



O homem estava armado, dirigiu-se a uma funcionária do Citizens Stae Bank, na cidade de Groveton, e exigiu dinheiro. Após o assalto o suspeito fugiu do local, mas foi apanhado pelas câmaras de vigilância do banco.

O chefe da polícia de Trinity County, Woody Wallace, decidiu publicar as imagens do homem nas redes socais. Foi a noiva quem o identifico e pediu-lhe que confessa-se o crime.



"Ela entrou em contacto com ele e perguntou-lhe se tinha assaltado o banco. Pediu-lhe que se fosse entregar às autoridades ou então era ela quem o fazia", conta o polícia ao site de notícias.

O homem seguiu os conselhos da futura mulher e entegou-se às autoridades, confessando o crime. Grande parte do dinheiro foi recuperada e o homem foi acusado de roubo agravado.